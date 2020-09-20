Газ против протестующих в Беларуси применили силовики. Фото: tyt.by

https://racurs.ua/n144071-gaz-protiv-protestuuschih-v-belarusi-primenili-siloviki-video.html

Ракурс

Акция протеста в Бресте сопровождается применением силы против демонстрантов.

Белорусские силовики в черном и балаклавах разгоняют местных жителей, протестующих против действующей власти. С активистами бойцы ОМОНа не церемонятся — применяют силу и спецсредства. Об этом 20 сентября сообщает белорусское издание TUT.by.

Отмечается, что против митингующих применили слезоточивый газ. Таким образом хотели разогнать демонстрацию на пересечении улиц Советской и Гоголя. В сети опубликовали видео, на котором видно, как людям в лицо брызгают из баллончика. После этого силовики задержали около 10 человек. Активистов посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.

Напомним, 20 сентября в Минске проходит «Марш справедливости». К резиденции Лукашенко перебросили военную технику — БРДМ, грузовики с военными и автобусы с ОМОНом. На крыше президентской резиденции увидели снайперов.