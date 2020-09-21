Як друзі Путіна відмивали гроші на Заході в обхід санкцій — витік документів Мінфіну США

https://racurs.ua/ua/n144085-yak-druzi-putina-vidmyvaly-groshi-na-zahodi-v-obhid-sankciy-vytik-dokumentiv-minfinu-ssha.html

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Стало відомо, як оточення Володимира Путіна відмивало брудні гроші в обхід санкцій Заходу. Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ разом із виданням BuzzFeed News вивчили документи підрозділу Міністерства фінансів США з боротьби з фінансовими злочинами FinCEN за 2000−2017 роки.

Йдеться про понад 2,5 тис. звітів про підозрілі транзакції на загальну суму більше 2 трлн дол. Їх вивчали журналісти 88 країн. Документи демонструють, як великі банки, включаючи JP Morgan і Deutsche Bank, допомагали кримінальним мережам по всьому світу приховувати і відмивати гроші, пише ВВС.

Згідно з документами FinCEN, мільярдери і компанії «перераховували мільйони доларів людям, близьким до Володимира Путіна». Наприклад, розслідувачі виявили 6 млн дол., які у 2006−2008 роках радник президента Росії Валентин Юмашев отримав від Epion Holdings Limited з Британських Віргінських островів. У розслідуванні також згадуються 5,3 млн дол., які російська телекомунікаційна компанія МТС у 2015 році виплатила фірмі, пов’язаній з сином колишнього міністра нацбезпеки Азербайджану.

Також документи FinCEN розкривають, як російські мільярдери використовували західні банки, щоб обійти запроваджені санкції США і Євросоюзу. Зокрема, друг Путіна Аркадій Ротенберг зміг оминути санкції за допомогою банку Barclays в Лондоні. Санкції за анексію Криму щодо Ротенберга діяли з 2014 року. У 2008 році Barclays відкрив рахунок компанії Advantage Alliance. З 2012 по 2016 рік компанія провела через цей рахунок близько 77,5 млн дол. Багато з транзакцій було здійснено після запровадження санкцій.

За словами розслідувача Фергуса Шила з ICIJ, транзакції на 2 трлн дол. — «мала частина звітів, відправлених за той період».