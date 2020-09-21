Как друзья Путина отмывали деньги на Западе в обход санкций — утечка документов Минфина США

https://racurs.ua/n144085-kak-druzya-putina-otmyvali-dengi-na-zapade-v-obhod-sankciy-utechka-dokumentov-minfina-ssha.html

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Стало известно, как окружение Владимира Путина отмывало грязные деньги в обход санкций. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ вместе с изданием BuzzFeed News изучили документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN за 2000−2017 годы.

Речь идет о более 2,5 тыс. отчетов о подозрительных транзакциях на общую сумму свыше 2 трлн долл. Их изучали журналисты 88 стран. Документы показывают, как крупные банки, включая JP Morgan и Deutsche Bank, помогали уголовным сетям по всему миру скрывать и отмывать деньги, пишет ВВС.

Согласно документам FinCEN, миллиардеры и компании «перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину». К примеру, расследователи обнаружили 6 млн долл., которые в 2006—2008 годах советник президента России Валентин Юмашев получил от Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. В расследовании также упоминаются 5,3 млн долл., которые российская телекоммуникационная компания МТС в 2015 году выплатила фирме, связанной с сыном бывшего министра нацбезопасности Азербайджана.

Также документы FinCEN раскрывают, как российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные санкции США и Евросоюза. В частности, друг Путина Аркадий Ротенберг мог уходить от санкций с помощью банка Barclays в Лондоне. Санкции за аннексию Крыма в отношении Ротенберга были введены в 2014 году. В 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год компания провела через этот счет около 77,5 млн долл. Многие из транзакций были осуществлены после введения санкций.

По словам расследователя Фергуса Шила из ICIJ, транзакции на 2 трлн долл. — «малая часть отчетов, отправленных за тот период».