Американські санкції проти російської нафти відновлено

Адміністрація президента США Дональда Трампа не стала продовжувати дію винятку із санкцій щодо російської нафти.

Тож цього вікенду санкції знову набули чинності. Про це повідомляє видання Politico.

Водночас видання зазначає, що в Росії все ще є чимало способів обійти ці санкції.

Навіть до видачі ліцензії російська нафта, що підпадала під санкції, потрапляла на ринок, оскільки адміністрація Трампа більше року не вводила жодних санкцій проти Росії за ухилення від санкцій, чи то щодо продажу нафти, чи то щодо критично важливих закупівель для військової машини Кремля, — зазначив помічник сенатора-демократа, який побажав залишитися анонімним.

Міністерство фінансів США скасувало санкції щодо російської нафти минулого місяця, намагаючись знизити ціни на нафту та газ після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки. Ці санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу», введені в жовтні, зменшили прибутки Росії від нафти.

Зазначається, що до суботи, 11 квітня, не було ясно, чи буде продовжене призупинення санкцій. Кілька сенаторів-демократів, які входять до профільних комітетів, та лідер меншості в Сенаті Чак Шумер 10 квітня закликали адміністрацію Трампа не продовжувати дію винятку, заявивши, що це дозволило «Росії та її пособникам» заробити понад 4 млрд дол. США.

Водночас адміністрація Трампа продовжила дію винятку, що дозволяє роздрібним АЗС компанії «Лукойл» працювати за межами Росії до 29 жовтня — це обмежене послаблення в межах санкцій, введених США минулого року з метою скорочення доходів, які підтримують війну Москви в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Мінфін США.

Виняток стосується близько 2 тис. АЗС у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці.

У жовтні Трамп ввів санкції проти «Лукойлу» (LKOH.MM) та «Роснєфті» (ROSN.MM) — двох найбільших нафтових компаній Росії, що викликало інтерес з боку потенційних покупців міжнародних активів «Лукойлу», вартість яких оцінюється у 22 млрд дол.

«Лукойл» має близько 200 брендових АЗС у Нью-Джерсі, Пенсильванії та Нью-Йорку. Вона є одним із провідних роздрібних продавців моторного палива в Молдові та Болгарії і управляє близько 600 станціями в Туреччині та понад 300 — у Румунії.

Міністерство фінансів США також видало ліцензію, що дозволяє здійснювати певні операції з нафтопереробними підприємствами «Лукойлу» в Болгарії, зокрема з АТ «Лукойл Нефтохім Бургас».

Джерело: Politico, Reuters