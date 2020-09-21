Спецзакон о проведении выборов во время карантина примет Рада. Фото: opentv

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Специальный закон о проведении выборов во время коронавирусного карантина в ближайшее время должна принять Верховная Рада.

Авторами законопроекта стали специалисты Центральной избирательной комиссии. Законопроект зарегистрировали в парламенте 18 сентября. Текст документа на сайте ВРУ отсутствует, но его часть дублирует рекомендации Кабинета министров. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщает «РБК-Украина».

ЦИК разработал специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет, — отметил парламентарий.



Как известно, волеизъявление на местных выборах 2020 года запланировано на 25 октября. Избирательная кампания официально стартовала в Украине 5 сентября.

Напомним, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко 20 сентября заявил, что народные депутаты хотят рассмотреть закон о столице до проведения местных выборов в Украине.