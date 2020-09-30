https://racurs.ua/ua/n144485-novyy-rekord-koronavirusu-vstanovleno-v-ukrayini-ponad-4-tys-hvoryh-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. За попередню добу, 29 вересня, коронавірусну інфекцію виявили у 4 тис. 27 осіб. Це найбільша кількість нових хворих за добу за весь період пандемії.

Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у Харківській області — 549. У Донецькій області хворих побільшало на 345. Також понад 200 хворих на коронавірус виявили у Києві, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Сумській областях. Про це йдеться у звіті Ради національної безпеки й оборони.

64 пацієнтів померли від коронавірусу 29 вересня. Загалом хвороба забрала життя 4 тис. 129 українців. Водночас одужало за добу 2 тис. 110 осіб. За весь період пандемії вилікувались понад 92 тис. українців.

У світі зареєстровано вже 33 млн хворих на коронавірус. Найбільше випадків захворювання зареєстровано у США, Індії, Бразилії, Росії.