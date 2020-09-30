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Новий рекорд коронавірусу встановлено в Україні — понад 4 тис. хворих за добу (ІНФОГРАФІКА)

30 вер 2020, 09:42
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Коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. За попередню добу, 29 вересня, коронавірусну інфекцію виявили у 4 тис. 27 осіб. Це найбільша кількість нових хворих за добу за весь період пандемії.

Найбільшу кількість інфікованих зареєстрували у Харківській області — 549. У Донецькій області хворих побільшало на 345. Також понад 200 хворих на коронавірус виявили у Києві, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Сумській областях. Про це йдеться у звіті Ради національної безпеки й оборони.

64 пацієнтів померли від коронавірусу 29 вересня. Загалом хвороба забрала життя 4 тис. 129 українців. Водночас одужало за добу 2 тис. 110 осіб. За весь період пандемії вилікувались понад 92 тис. українців.

Динаміка поширення коронавірусу. Графіка: РНБО


Динаміка поширення коронавірусу. Графіка: РНБО

У світі зареєстровано вже 33 млн хворих на коронавірус. Найбільше випадків захворювання зареєстровано у США, Індії, Бразилії, Росії.


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