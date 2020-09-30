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Ракурс
Юрій Луценко. Фото:Ліга

Екс-генпрокурор Луценко зізнався, що у нього рак — він переніс важку операцію

30 вер 2020, 09:23
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Юрій Луценко, колишній генеральний прокурор України, переніс хірургічне лікування онкохвороби у Німеччині. Операція тривала понад вісім годин.

Надалі екс-генпрокурор буде проходити курс хіміотерапії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Допис Луценка. Скріншот: Facebook


Він заявив, що попри хворобу залишиться у політиці та не відступить від передової.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська телеведуча Алла Мазур розповіла про боротьбу з раком і знялася для глянцевого жіночого журналу після лікування онкології.

Джерело: Ракурс


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