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Ракурс
Юрий Луценко. Фото: Лига

Экс-генпрокурор Луценко признался, что у него рак — он перенес тяжелую операцию

30 сен 2020, 09:23
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Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, перенес хирургическое лечение онкозаболевания в Германии. Операция длилась более восьми часов.

Вскоре экс-генпрокурор будет проходить курс химиотерапии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Пост Луценко. Скриншот: Facebook


Он заявил, что несмотря на болезнь, останется в политике и не отступит от передовой.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с раком и снялась для глянцевого женского журнала после лечения онкологии.

Источник: Ракурс


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