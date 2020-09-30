Юрий Луценко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n144484-operaciu-po-udaleniu-rakovoy-opuholi-perenes-eks-genprokuror-lucenko.html

Ракурс

Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, перенес хирургическое лечение онкозаболевания в Германии. Операция длилась более восьми часов.

Вскоре экс-генпрокурор будет проходить курс химиотерапии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что несмотря на болезнь, останется в политике и не отступит от передовой.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Алла Мазур рассказала о борьбе с раком и снялась для глянцевого женского журнала после лечения онкологии.