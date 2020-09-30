У Зеленского оказались «неприятно удивлены» заявлениями Фокина

Зеленский. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n144483-u-zelenskogo-okazalis-nepriyatno-udivleny-zayavleniyami-fokina.html

Ракурс

Офис президента отреагировал на скандальные заявления заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина относительно войны на Донбассе. В ведомстве заявили, что каждый, кто представляет государство, не может путать официальное с личным.

Особенно, если официальная позиция государства совпадает с объективной реальностью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ведомстве отметили, что именно с российского вторжения началась оккупация Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и именно Россия полностью контролирует оккупированные территории и оказывает решающее влияние на все, что там происходит.

Офис президента отметил, что работа украинской делегации в Трехсторонней контактной группе всегда базировалась на понимании национальных интересов Украины, а личные мнения представителей не мешали переговорам и не противоречили официальной позиции государства и задачам, которые поставил перед делегацией президент Владимир Зеленский.

Заявлениям Витольда Фокина, которые категорически расходятся с официальной позицией государства, уже оказана надлежащая оценка. Прежде всего — обществом, которое заплатило высокую цену за свои идеалы, — добавили в ОП.



Напомним, ранее мы сообщали, что первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что невозможно установить мир на Донбассе, не соблюдая минских соглашений.

Он добавил, что, в частности, не видит доказательств военной агрессии России на Донбассе. Также он добавил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке России.