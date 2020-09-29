Фокин не видит доказательств агрессии России на Донбассе

Витольд Фокин. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n144469-fokin-ne-vidit-dokazatelstv-agressii-rossii-na-donbasse.html

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Витольд Фокин, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, считает, что невозможно установить мир на Донбассе, не следуя минским соглашениям.

По его мнению, альтернативы минским соглашениям не существует. Он добавил, что, в частности, не видит доказательств военной агрессии России на оккупированных территориях. Об этом он заявил на заседании комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Фокин считает, что несмотря на многочисленные существенные и обоснованные нарекания на этот документ, ничего лучше на сегодня не предложено. Также он добавил, что Россия лишь требует выполнения того, что предусмотрено минскими соглашениями.

Россия требует то, что записано в Минских договоренностях — провести выборы и здесь, извините, против лома нет приема, — сказал Фокин.



Также он добавил, что против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке России.

Напомним, что Витольд Фокин неоднократно оскандаливался своими заявлениями об установлении мира на Донбассе. Так, он предлагал объявить всеобъемлющую амнистию боевикам, а также предложил создать временное правительство на оккупированном Донбассе. В частности, он называл пророссийских наемников «повстанцами».