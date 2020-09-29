Вітольд Фокін. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n144469-fokin-ne-rozglyadiv-dokaziv-agresiyi-rosiyi-na-donbasi.html

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Вітольд Фокін, перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, вважає, що неможливо встановити мир на Донбасі, не дотримуючись мінських угод.

На його думку, альтернативи мінським угодам не існує. Він додав, що, зокрема, не бачить доказів військової агресії Росії на Донбасі. Про це він заявив на засіданні комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Фокін вважає, що попри численні суттєві і обґрунтовані нарікання на цей документ, нічого кращого на сьогодні не запропоновано. Також він додав, що Росія лише вимагає виконання того, що передбачено мінськими угодами.

Росія вимагає те, що саме записано в Мінських домовленостях — провести вибори та тут, вибачте, проти лома немає прийому, — сказав Фокін.



Також він додав, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Росії.

Нагадаємо, що Вітольд Фокін неодноразово оскандалювався своїми заявами щодо встановлення миру на Донбасі. Так, він пропонував оголосити всеосяжну амністію бойовикам, а також запропонував створити тимчасовий уряд на окупованому Донбасі. Зокрема, він називав проросійських найманців «повстанцями».