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Ракурс
Вітольд Фокін. Фото: 5 канал

Тимчасовий уряд на окупованому Донбасі запропонував створити Фокін

21 вер 2020, 17:25
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Вибори на Донбасі можуть пройти лише у випадку встановлення миру та безпеки на окупованих територіях. Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вітольд Фокін запропонував створити на окупованих територіях тимчасовий уряд.

Він вважає, що такий уряд повинен бути міжнародним. Про це він розповів в інтерв’ю «Українському радіо».


Фокін наголосив, що створення уряду — це його особиста думка. Він додав, що не розуміє, навіщо скасували місцеві вибори у підконтрольних територіях Донбасу. Також він додав, що йому складно пояснити це російській стороні на переговорах.

Нагадаємо, раніше Фокін заявляв, що потрібно надати особливий статус всій території Донбасу, а не тільки окупованим районам. Він вважає, що з обох боків було скоєно багато злочинів, які треба розслідувати, але перш за все потрібно припинити війну.


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