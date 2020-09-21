Глави МЗС країн ЄС не змогли узгодити список санкцій проти Білорусі. Фото: spring96.org

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Санкції проти Білорусі ніяк не може ввести Європейський Союз.

У понеділок, 21 вересня, про персональні санкції проти білоруських чиновників не змогли домовитися міністри закордонних справ країн-учасниць ЄС. Блокували процес Греція і Кіпр, які вимагають ввести санкції і проти Туреччини теж. Про це повідомляє Reuters.

Окрім того, серед країн немає єдності щодо того, чи вводити санкції особисто проти президента Олександра Лукашенка.

Представник Кіпру заявив, що підтримує санкції щодо Білорусі, але хоче, щоб ЄС діяв і проти Туреччини.

Наша реакція на будь-яке порушення наших основних, базових цінностей і принципів не може бути довільною. Вона повинна бути послідовною, — заявив міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідіс.

Як відомо, європейський санкційний список включає приблизно 40 осіб, яких вважають відповідальними за фальсифікацію виборів президента Білорусі та насильство проти мирних демонстрантів.

Нагадаємо, 18 вересня у Брюсселі відбулося засідання комітету постійних представників країн ЄС, де розглядали питання санкцій проти Білорусі. Тоді Євросоюз так і не зміг запровадити ці обмеження, оскільки вето на проект штрафних заходів наклав Кіпр.

Раніше Кіпр вже голосував проти білоруських санкцій 10 вересня.