Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать список санкций против Беларуси. Фото: spring96.org

https://racurs.ua/n144124-vvedenie-evropeyskih-sankciy-protiv-belarusi-snova-zablokirovali.html

Ракурс

Санкции против Беларуси никак не может ввести Европейский Союз.

В понедельник, 21 сентября, о персональных санкциях против белорусских чиновников не смогли договориться министры иностранных дел стран-участниц ЕС. Блокировали процесс Греция и Кипр, которые требуют ввести санкции и против Турции тоже. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, среди стран нет единства относительно того, вводить ли санкции лично против президента Александра Лукашенко.

Представитель Кипра заявил, что поддерживает санкции в отношении Беларуси, но хочет, чтобы ЕС действовал и против Турции.

Наша реакция на любое нарушение наших основных, базовых ценностей и принципов не может быть произвольной. Она должна быть последовательной, — заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.

Как известно, европейский санкционный список включает примерно 40 человек, которых считают ответственными за фальсификацию выборов президента Беларуси и насилие против мирных демонстрантов.

Напомним, 18 сентября в Брюсселе состоялось заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, где рассматривали вопрос санкций против Беларуси. Тогда Евросоюз так и не смог ввести эти ограничения, поскольку вето на проект штрафных мер наложил Кипр.

Ранее Кипр уже голосовал против белорусских санкций 10 сентября.