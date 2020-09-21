Введение европейских санкций против Беларуси снова заблокировалиhttps://racurs.ua/n144124-vvedenie-evropeyskih-sankciy-protiv-belarusi-snova-zablokirovali.htmlРакурс
Санкции против Беларуси никак не может ввести Европейский Союз.
В понедельник, 21 сентября, о персональных санкциях против белорусских чиновников не смогли договориться министры иностранных дел стран-участниц ЕС. Блокировали процесс Греция и Кипр, которые требуют ввести санкции и против Турции тоже. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, среди стран нет единства относительно того, вводить ли санкции лично против президента Александра Лукашенко.
Представитель Кипра заявил, что поддерживает санкции в отношении Беларуси, но хочет, чтобы ЕС действовал и против Турции.
Наша реакция на любое нарушение наших основных, базовых ценностей и принципов не может быть произвольной. Она должна быть последовательной, — заявил министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис.
Как известно, европейский санкционный список включает примерно 40 человек, которых считают ответственными за фальсификацию выборов президента Беларуси и насилие против мирных демонстрантов.
Напомним, 18 сентября в Брюсселе состоялось заседание комитета постоянных представителей стран ЕС, где рассматривали вопрос санкций против Беларуси. Тогда Евросоюз так и не смог ввести эти ограничения, поскольку вето на проект штрафных мер наложил Кипр.
Ранее Кипр уже голосовал против белорусских санкций 10 сентября.