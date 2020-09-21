Владимир Балух. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n144123-jestoko-izbityy-politzakluchennyy-baluh-poshel-na-popravku-nardep.html

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Владимир Балух, бывший пленник Кремля, находится в стабильном состоянии. Врачи отмечают положительную динамику — ухудшений состояния нет.

У Балуха зафиксировали остатки перенесенной травмы. Об этом 21 сентября сообщила народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.



Сейчас экс-политзаключенный продолжает получать лечение, ему сделали контрольную томографию. Владимир Балух до сих пор находится в больнице. До этого медики сообщали о его стабильно тяжелом состоянии.

Подозреваемого в избиении Балуха задержали, им оказался 32-летний безработный из Киевской области. Он полностью признает свою вину и отказался от адвоката.

Напомним, 18 сентября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Оказалось, что мужчина ударил Балуха ногой — тот после падения потерял сознание.

Задержанному уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.