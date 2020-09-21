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Ракурс
Владимир Балух. Фото: Украинская правда

Жестоко избитый политзаключенный Балух пошел на поправку — нардеп

21 сен 2020, 16:58
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Владимир Балух, бывший пленник Кремля, находится в стабильном состоянии. Врачи отмечают положительную динамику — ухудшений состояния нет.

У Балуха зафиксировали остатки перенесенной травмы. Об этом 21 сентября сообщила народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Пост нардепа. Скриншот: FacebookСейчас экс-политзаключенный продолжает получать лечение, ему сделали контрольную томографию. Владимир Балух до сих пор находится в больнице. До этого медики сообщали о его стабильно тяжелом состоянии.

Подозреваемого в избиении Балуха задержали, им оказался 32-летний безработный из Киевской области. Он полностью признает свою вину и отказался от адвоката.


Напомним, 18 сентября глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Оказалось, что мужчина ударил Балуха ногой — тот после падения потерял сознание.

Задержанному уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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