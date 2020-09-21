Володимир Балух. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n144123-pobytyy-politv-yazen-baluh-pishov-na-popravku-nardep.html

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Володимир Балух, колишній бранець Кремля, перебуває у стабільному стані. Лікарі спостерігають позитивну динаміку — погіршень стану немає.

У Балуха зафіксували залишки перенесеної травми. Про це 21 вересня повідомила народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на власній сторінці у Facebook.





Наразі Балух продовжує отримувати лікування, йому зробили контрольну томографію. Колишній політв’язень Кремля, якого побили у ніч на 8 вересня, досі перебуває у лікарні. Весь час медики звітували про його стабільно важкий стан.



Підозрюваного у побитті Балуха затримали, ним виявився 32-річний безробітний з Київської області. Він повністю визнає свою вину і відмовився від адвоката.

Нагадаємо, 18 вересня глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що правоохоронці затримали підозрюваного у нападі. Виявилося, що чоловік вдарив Балуха ногою — той після падіння знепритомнів.

Затриманому вже оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.