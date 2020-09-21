Понад 600 громадян Молдови застрягли на україно-угорському кордоні, скріншот відео

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На кордоні України та Угорщини на кілька днів застрягли понад 600 громадян Молдови.

Вони прибули на 12 автобусах, які прямували до Праги, повідомляє видання NewsMaker.

Пропустити їх відмовилася Угорщина, мотивуючи це рішення відсутністю необхідних документів у пасажироперевізника, заявили у МЗС Молдови. Молдавські ЗМІ, посилаючись на інформацію, що надійшла від одного з перевізників, повідомили, що наразі п’ять автобусів пропустили до Угорщини, а для тих з пасажирів, хто вирішив повернутися до Молдови, надали автобус.

Зазначається, що на кордоні України та Угорщини перебувають автобуси не лише молдовських перевізників, а й українських.

Водночас у Нацагентстві автотранспорту Молдови заявили, що, за наявною в них інформацією, на кордоні застрягли автобуси чеського перевізника Kateh Travel.

Нагадаємо, наприкінці травня у Закарпатській області водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску на кордоні з Угорщиною через неможливість потрапити до України.