Airbus. Фото: прес-служба компанії

https://racurs.ua/ua/n144121-koncepty-pasajyrskyh-eko-litakiv-maybutnogo-predstavyla-airbus-foto.html

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Airbus, компанія-виробник літаків, представила відразу три концепти літаків майбутнього, які будуть працювати на альтернативному паливі. Ввести в експлуатацію подібні літаки зможуть уже в середині 2030-х років.

Один із варіантів передбачає створення турбогвинтового літака, що здатний перевозити до 100 осіб. Літак буде використовувати у якості палива водень, який у рідкому вигляді буде зберігатися у задній частині лайнера. Про це повідомляє прес-служба компанії.



Зазначається, що такий літак зможе долати відстань понад тисячу морських миль і підходить для перевезень на невеликі відстані.

Ще одним представником сімейства еко-літаків стане турбореактивний літак, що схожий на A350. Його пасажиромісткість складе 120−200 осіб, а дальність перевезень буде перевищувати 2 тис. морських миль. Його двигуни також працюватимуть на водні.

Останній представлений варіант літака буде виглядати вельми футуристично. Так, він буде мати надзвичайно широкий корпус. Передбачається, що його місткість становитиме 200 осіб. Така конструкція розгортає безліч варіантів для зберігання водню, а також дає змогу використовувати найрізноманітніші пасажирські конфігурації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що надзвуковий літак стане доступною опцією для подорожей вже зовсім скоро. Американська компанія Aerion Supersonic оголосила про запуск серійного виробництва пасажирського надзвукового літака AS2 у 2023 році.

Спочатку обсяги випуску літальних апаратів будуть маленькими, проте пізніше вони будуть доведені до 36 літаків на рік.