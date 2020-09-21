Airbus. Фото: пресс-служба компании

https://racurs.ua/n144121-koncepty-passajirskih-eko-samoletov-buduschego-predstavila-airbus-foto.html

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Airbus, компания-производитель самолетов, представила сразу три концепта самолетов будущего, которые будут работать на альтернативном топливе. Ввести в эксплуатацию подобные самолеты смогут уже в середине 2030-х годов.

Один из вариантов предполагает создание турбовинтового самолета, способного перевозить до 100 человек. Самолет будет использовать в качестве топлива водород, который в жидком виде будет храниться в задней части лайнера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что такой самолет сможет преодолевать расстояние более тысячи морских миль и подходит для перевозок на относительно небольшие расстояния.





Еще одним представителем семейства эко-самолетов станет турбореактивный самолет, который похож на A350. Его пассажировместимость составит 120−200 человек, а дальность перевозок будет превышать 2 тыс. морских миль. Его двигатели также будут работать на водороде.

Последний представленный вариант самолета будет выглядеть весьма футуристично. Так, он будет обладать чрезвычайно широким корпусом. Предполагается, что его вместительность будет составлять 200 человек. Такая конструкция открывает множество вариантов для хранения водорода, а также позволяет использовать самые разные пассажирские конфигурации.

Напомним, ранее мы сообщали, что сверхзвуковой самолет станет доступной опцией для путешествий уже совсем скоро. Американская компания Aerion Supersonic объявила о запуске серийного производства пассажирского сверхзвукового самолета AS2 в 2023 году.

Сначала объемы выпуска летательных аппаратов будут маленькими, однако позднее они будут доведены до 36 самолетов в год.