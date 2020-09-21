Красный корпус КНУ стал «зеленым» по просьбе Зеленского, фото — Голос

https://racurs.ua/n144120-krasnyy-korpus-knu-stal-zelenym-po-prosbe-zelenskogo.html

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Скандал с проведением партийного мероприятия «Слуги народа» на территории Красного корпуса Киевского национального университета продолжается.

Столичная организация СН провела свое мероприятие во внутреннем дворике КНУ по просьбе Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Именно Банковая попросила университет провести мероприятие, рассказали «Громадському» в администрации КНУ им. Шевченко.

Презентация Стратегии развития города Киева до 2027 года Киевской городской организацией партии «Слуга народа» прошла на территории КНУ по обращению ОП к руководству университета, — сообщил вуз в ответе на запрос.

В ответе утверждается, что формат встречи без участия преподавателей или студентов и привлечения учебных аудиторий не является политической рекламой или агитацией, поэтому не противоречит действующему законодательству.

Ранее «Слуга народа» также объяснила, почему в воскресенье пошла в КНУ проводить свое партийное мероприятие. В СН отметили, что мероприятие проходило в выходной день на открытой территории вуза, а студенты и преподаватели в нем не участвовали.

Тем не менее партия «Голос» сегодня заявила, что конференция «Слуги народа» в КНУ является грубым нарушением закона. В этой политической силе готовят жалобу в Национальное агентство по предотвращению коррупции.