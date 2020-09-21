Студенты Киевского национального университета напомнили «слугам», что «Шева не зеленая», фото — Прямой

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Акция протеста студентов прошла вблизи красного корпуса Национального университета им. Тараса Шевченко в Киеве.

Участники протестовали против участия вуза в политических мероприятиях. Студенты назвали акцию «Образование без политики», их побудила выйти на протест партийная конференция «Слуги народа», которую 20 сентября провели во внутреннем дворике КНУ.

У здания красного корпуса собралось около 50 человек. Они держали плакаты с надписями: «Образование без политики», «Шева не зеленая», «Красный — цвет стыда», «Университет не место для собраний политических партий», «Верховенство права?», «Студенты молчать не будут».

Участники акции заявили, что разрешение проводить на территории вуза политического мероприятия нарушает закон «О высшем образовании» и устав университета. Отдельные студенты требовали отстранения ректора КНУ Губерского на время проведения расследования, к которому требуют подключить представителей студенчества.

Протестующие также требовали у Министерства образования и науки отреагировать на нарушение и требовали у вуза предоставить документы, на основании которых состоялось мероприятие политического характера на его территории.

Партийной символики на акции протеста не было.

Напомним, что 20 сентября в КНУ состоялась городская партийная конференция партии «Слуга народа». Студенческий парламент университета выразил протест по этому поводу. Председатель СН Александр Корниенко сообщил, что его политическая сила готова отвечать за нарушение закона, если оно произошло.