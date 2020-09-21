Юлия Тимошенко могла вывести 16,5 млн долл. через Латвию — досье Минфина США FinCEN

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Нардеп Юлия Тимошенко наряду с другими украинскими политиками и бизнесменами фигурирует в расследовании международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ, в руки которого попали документы подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.

Речь идет о бывшем президенте-беглеце Викторе Януковиче, бизнесмену из его окружения Сергее Курченко и американском политтехнологе Поле Манафорте, олигархе Дмитрии Фирташе, которые пользовались услугами латвийских банков для вывода или отмывания средств. Об этом сообщает «Балтийский центр журналистских расследований» Re: Baltica со ссылкой на документы из досье FinCEN.

Согласно документам FinCEN, экс-премьер Юлия Тимошенко могла вывести деньги из Украины. Часть средств, возможно, выводилась через Латвию. Так, в 2016 году неназванный банк сообщил Минфину США о нескольких офшорных компаниях, которые могли иметь отношение к Тимошенко и переводам крупных сумм в Канаду.

Две из указанных банком компаний — Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc — открыли счета в латвийском «ПриватБанке». В период с марта по декабрь 2014 года на эти счета поступили переводы на сумму почти 16,5 млн долл. Журналисты выяснили, что указанных компаний не существует. Обе фирмы зарегистрированы в Белизе, но никакой деятельности не ведут.

На запрос Re: Baltica о связи Тимошенко с Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc в пресс-службе партии «Батькивщина» не ответили.

Напомним, международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ вместе с изданием BuzzFeed News изучили документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN за 2000−2017 годы. Речь идет о более 2,5 тыс. отчетов о подозрительных транзакциях на общую сумму свыше 2 трлн долл. Их изучали журналисты 88 стран. Документы демонстрируют, как крупные банки, включая JP Morgan и Deutsche Bank, помогали уголовным сетям по всему миру скрывать и отмывать деньги в обход санкций.

Как сообщило «Слідство.Інфо», в досье FinCEN всплывают компании, связанные с олигархами Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем, а также Андреем Клюевым, Юрием Иванющенко.