Юлія Тимошенко могла вивести 16,5 млн дол. через Латвію – досьє Мінфіну США FinCEN

https://racurs.ua/ua/n144091-uliya-tymoshenko-mogla-vyvesty-16-5-mln-dol-cherez-latviu-dosie-minfinu-ssha-fincen.html

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Нардеп Юлія Тимошенко поряд з іншими українськими політиками та бізнесменами фігурують в розслідуванні міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів ICIJ, до рук котрого потрапили документи підрозділу Мінфіну США по боротьбі з фінансовими злочинами FinCEN.

Йдеться про колишнього президента-втікача Віктора Януковича, близьких до нього бізнесмена Сергія Курченка й американського політтехнолога Пола Манафорта, олігарха Дмитра Фірташа, які користувалися послугами латвійських банків при виведенні або відмиванні коштів. Про це повідомляє «Балтійський центр журналістських розслідувань» Re: Baltica із посиланням на документи з досьє FinCEN.

Згідно з документами FinCEN, екс-прем'єр Юлія Тимошенко могла вивести гроші з України. Частина коштів, можливо, виводилася через Латвію. Так, у 2016 році неназваний банк повідомив Мінфіну США про декілька офшорних компаній, які могли мати відношення до Тимошенко і переказів великих сум до Канади.

Дві із зазначених банком компаній — Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc — відкрили рахунки в латвійському «ПриватБанку». У період з березня по грудень 2014 року на ці рахунки надійшли перекази на суму майже 16,5 млн дол. Журналісти з’ясували, що вказаних компаній не існує. Обидві фірми зареєстровані в Белізі, але жодної діяльності не ведуть.

На запит Re: Baltica про зв’язок Тимошенко з Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc у прес-службі партії «Батьківщина» не відповіли.

Нагадаємо, міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів ICIJ разом з виданням BuzzFeed News вивчили документи підрозділу Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами FinCEN за 2000−2017 роки. Йдеться про понад 2,5 тис. звітів про підозрілі транзакції на загальну суму більше 2 трлн дол. Їх вивчали журналісти 88 країн. Документи демонструють, як великі банки, включаючи JP Morgan і Deutsche Bank, допомагали кримінальним мережам по всьому світу приховувати і відмивати гроші в обхід санкцій.

Як повідомило «Слідство.Інфо», в досьє FinCEN спливають компанії, пов’язані з олігархами Ігорем Коломойським, Ринатом Ахметовим, Дмитром Фірташем, а також Андрієм Клюєвим, Юрієм Іванющенком.