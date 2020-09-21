Студенти Київського нацуніверситету нагадали «слугам», що «Шева не зелена», фото — Прямий

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Акція протесту студентів відбулася поблизу червоного корпусу Національного університету ім. Тараса Шевченка у Києві.

Учасники протестували проти участі вузу в політичних заходах. Студенти назвали акцію «Освіта без політики», їх спонукала вийти на протест партійна конференція «Слуги народу», яку 20 вересня провели у внутрішньому дворику КНУ.

Біля будівлі червоного корпусу зібралося близько 50 чоловік. Вони тримали плакати з написами: «Освіта без політики», «Шева не зелена», «Червоний — колір сорому», «Університет не місце для зібрань політичних партій», «Верховенство права?», «Студенти мовчати не будуть «.

Учасники акції заявили, що дозвіл проводити на території вузу політичний захід порушує закон «Про вищу освіту» та статут університету. Відтак, окремі студенти вимагали відсторонення ректора КНУ Губерського на час проведення розслідування, до якого вимагають підключити представників студентства.

Протестувальники також вимагали в Міністерства освіти і науки відреагувати на порушення і вимагали у вузу надати документи, на підставі яких відбувся захід політичного характеру на його території.

Партійної символіки на акції протесту не було.

Нагадаємо, що 20 вересня в КНУ відбулася міська партійна конференція партії «Слуга народу». Студентський парламент університету висловив протест щодо цього. Голова СН Олександр Корнієнко повідомив, що його політична сила готова відповідати за порушення закону, якщо воно відбулося.