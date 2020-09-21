«Слуги» пояснили, чому провели партійний захід в навчальному закладі, фото — Букви

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Виборча кампанія-2020 у розпалі. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, чому його політична сила провела захід в навчальному закладі попри заборону.

Відповідаючи на питання про те, чи не суперечить проведення партійної конференції у внутрішньому дворі головного вищого навчального закладу України, голова СН розповів, що «червоний корпус — знакова для столиці локація».

Ми виступаємо за нову якість столиці — без незаконних забудов, порушень, — сказав Корнієнко для lb.ua.

Використання навчальних закладів для політичних заходів суперечить ст. 31 закону «Про вищу освіту».

Реагуючи на зауваження про те, що 21 вересня студенти анонсували акції протесту щодо цього вчинку «слуг», голова партії відповів, що «якщо будуть які-небудь санкції, ми готові».

«Слуга народу» у неділю, 20 вересня, провела разом із президентом України Володимиром Зеленським у внутрішньому дворику Київського національного університету імені Тараса Шевченка конференцію столичної парторганізації. На ній «слуги» оголосили список кандидатів у депутати Київської міської ради і підтвердили, що кандидатом на посаду мера столиці на місцевих виборах 25 жовтня буде Ірина Верещук.