«Слуги» объяснили, почему провели партийное мероприятие в учебном заведении, фото — Буквы

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Местные выборы-2020 вышли на финишную прямую и число скандалов наростает. Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил, почему его политическая сила провела мероприятие в учебном заведении, несмотря на запрет.

Отвечая на вопрос о том, не противоречит ли проведение партийной конференции во внутреннем дворе главного высшего учебного заведения Украины, председатель СН рассказал, что «красный корпус — знаковая для столицы локация».

Мы выступаем за новое качество столице — без незаконных застроек, нарушений, — сказал Корниенко для lb.ua.

Использование учебных заведений для политических мероприятий противоречит ст. 31 закона «О высшем образовании».

Реагируя на замечание о том, что 21 сентября студенты анонсировали акции протеста против этого поступка «слуг», председатель партии ответил, что «если будут какие-либо санкции, мы готовы».

«Слуга народа» в воскресенье, 20 сентября, провела вместе с президентом Украины Володимиром Зеленским во внутреннем дворике Киевского национального университета имени Тараса Шевченко конференцию столичной парторганизации. На ней «слуги» объявили список кандидатов в депутаты Киевского городского совета и подтвердили, что кандидатом на должность мэра столицы на местных выборах 25 октября будет Ирина Верещук.