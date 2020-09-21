Кравчук об «инспекции» боевиками позиций ВСУ — Это случайность, одноразовая попытка

https://racurs.ua/n144083-kravchuk-ob-inspekcii-boevikami-poziciy-vsu-eto-sluchaynost-odnorazovaya-popytka.html

Ракурс

Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, прокомментировал скандальную договоренность об инспектировании боевиками украинских позиций в районе поселка Шумы, от которой власти отказались после волны протестов. Экс-президент пообещал, что односторонних инспекций позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе не будет.

Это же не одна Украина будет решать. Украина может решать только в одном случае — то, что будет, чтобы оно не было одностороннее. Если инспектирование, то у нас и у них…, — заявил Кравчук в интервью «Радіо Свобода».

По его мнению, террористы не могут бесконтрольно предъявлять требования Киеву, поэтому Украина должна с помощью ОБСЕ заставить российских боевиков выполнять условия. Сейчас ТКГ отрабатывает механизмы проведения «исследований», которые есть в минских договоренностях, о режиме всеобъемлющей тишины.

16 сентября мы договорились отработать механизм, только после этого, когда отработаем механизм, он начнет работать… То, что было, это случайность, это была одноразовая попытка провести инспектирование у поселка Шумы. Но, поскольку противоположная сторона нарушила сразу же утром на следующий день то, о чем мы договорились на видеоконференции, то Вооруженные силы Украины отказалась от такой инспекции, — сказал Кравчук.

Напомним, новость о намерении провести совместную инспекцию украинских позиций близ Шумов привела к акциям протеста в Киеве. Несогласные с инициативой активисты провели митинги у Офиса президента, а также у президентской резиденции, где проживает Владимир Зеленский.