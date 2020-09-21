Кравчук про “інспектування” бойовиками позицій ЗСУ — Це була випадковість, одноразова спроба / Фото: колаж "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n144083-kravchuk-pro-inspektuvannya-boyovykamy-pozyciy-zsu-ce-bula-vypadkovist-odnorazova-sproba.html

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Леонід Кравчук, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), прокоментував скандальну домовленість щодо інспектування бойовиками українських позицій в районі селища Шуми, від якої влада відмовилася після хвилі протестів. Екс-президент пообіцяв, що односторонніх інспекцій позицій Збройних сил України на Донбасі не буде.

Це ж не одна Україна буде вирішувати. Україна може вирішувати тільки в одному випадку — те, що буде, щоб воно не було одностороннє. Якщо інспектування, то в нас і в них, — заявив Кравчук в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

На його думку, терористи не можуть безконтрольно ставити вимоги Києву, тому Україна повинна за допомогою ОБСЄ примусити російських бойовиків виконувати умови. Наразі ТКГ відпрацьовує механізми проведення «досліджень», які є в мінських домовленостях про всеосяжну тишу.

16 вересня ми домовилися відпрацювати механізм, тільки після цього, коли відпрацюємо механізм, він почне працювати… Те, що було, це випадковість, це була одноразова спроба, одноразова спроба провести інспектування біля села Шуми. Але оскільки протилежна сторона порушила зразу ж зранку наступного дня те, про що ми домовилися на відеоконференції, то Збройні сили України відмовилася від такого інспектування, — сказав Кравчук.

Нагадаємо, новина про наміри провести спільну інспекцію українських позицій поблизу Шумів призвела до акцій протесту в Києві. Незгодні з ініціативою мітингувальники провели акції біля Офісу президента, а також біля президентської резиденції, де проживає Володимир Зеленський.