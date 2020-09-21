Коронавірус за вихідні пригальмував — нова статистика COVID-19, фото — Волинь-нова

https://racurs.ua/ua/n144082-koronavirus-za-vyhidni-prygalmuvav-nova-statystyka-covid-19-v-ukrayini.html

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Коронавірусне захворювання в Україні 20 вересня підтвердили у 2 тис. 675 людей, 26 пацієнтів померли від ускладнень.

Загалом за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили у 178 тис. 353 людей, 3 тис. 583 — померли від ускладнень. Нині одужують від COVID-19 96 тис. 586 осіб. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Найбільше хворих на COVID-19 в Україні виявили 16 вересня — 3 тис. 584 пацієнта. За 19 вересня коронавірус знайшли у 2 тис. 966 людей.

За минулу добу найбільше людей із COVID-19 виявили в Києві (275), а також у Харківській (245), Львівській (201), Тернопільській і Хмельницькій (по 192) та Одеській (188) областях.

Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу. У неділю, 20 вересня, МОЗ повідомляв про 48 летальних випадків.

Відсьогодні в країні діють оновлені карантинні зони. Згідно з новим переліком зон, Київ залишається у «помаранчевій зоні». Також до «помаранчевої» зони потрапила Вінниця, Харків, Ужгород, Суми, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.

За загальною кількістю хворих Україна опинилася на 25 місці в світі і сьомому в Європі.