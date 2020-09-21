Коронавирус за выходные притормозил — новая статистика COVID-19 в Украине, фото —Волынь-нова

https://racurs.ua/n144082-koronavirus-za-vyhodnye-pritormozil-novaya-statistika-covid-19-v-ukraine.html

Ракурс

Коронавирусное заболевание в Украине 20 сентября подтвердили у 2 тыс. 675 человек, 26 пациентов умерли от осложнений.

Всего за время эпидемии коронавирус обнаружили у 178 тыс. 353 человек, 3 тыс. 583 умерли от осложнений. Сейчас лечатся от COVID-19 96 тыс. 586 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Больше всего больных COVID-19 в Украине обнаружили 16 сентября — 3 тыс. 584 пациента. За 19 сентября коронавирус нашли у 2 тыс. 966 человек.

За минувшие сутки самое большое число людей с COVID-19 обнаружили в Киеве (275), а также в Харьковской (245), Львовской (201), Тернопольской и Хмельницкой (по 192) и Одесской (188) областях.

Украина вышла на второе место в Европе по числу смертей от коронавируса. В воскресенье, 20 сентября, Минздрав сообщал о 48 летальных случаях.

С сегодняшнего дня в стране действуют обновленные карантинные зоны. Киев остается в «оранжевой зоне». Также в нее попали Винница, Харьков, Ужгород, Сумы, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы.

По общему числу больных Украина оказалась на 25 месте в мире и седьмом в Европе.