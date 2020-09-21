Новые карантинные зоны действуют с сегодняшнего дня — коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n144081-novye-karantinnye-zony-deystvuut-s-segodnyashnego-dnya.html

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Новое деление на карантинные зоны начало действовать в Украине с полуночи понедельника, 21 сентября. В пятницу Кабмин обновил распределение административно-территориальных единиц по зонам эпидбезопасности.

14 городов и районов Украины оказались в «красной» зоне, а Киев остался в «оранжевой». Об этом в Телеграм написал министр Кабмина Олег Немчинов.

С 00.00 21 сентября (понедельника) начинает действовать новое эпидемическое зонирование, — отметил Немчинов.

В «красную» зону карантина отнесены:

город Чоп Закарпатской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В «оранжевую» зону попали:

города Винница и Козятин Винницкой области;

город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий районы Волынской области;

город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

город Вознесенск Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Болградский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский и Ривненский районы Ривненской области;

город Сумы Сумской области;

города Тернополь, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучачский, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочисский, Подгаецкий, Теребовлянский, Чортковский и Шумский районы Тернопольской области;

орода Харьков, Люботин и Великобурлукский район Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Красиловский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смелянский районы Черкасской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

В «желтой» зоне остались:

города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкой, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживской, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Переченський, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломиевский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что правительство 16 сентября внесло изменения в постановление № 641 от 22 июля, которым изменило правила установления красного уровня эпидемической опасности. В частности, решение об отнесении той или иной административно-территориальной единицы в «красную» зону будет приниматься совместным решением Государственной и региональных комиссий ТЭБ и ЧС и органами местного самоуправления. Согласно изменениям, красный уровень может устанавливаться в случае:

загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение пяти дней подряд;

превышения показателя среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней больше чем в пять раз.

За прошедшие сутки, 20 сентября, в Украине обнаружили 2 тыс. 966 новых инфицированных коронавирусом.