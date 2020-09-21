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Ракурс
Дважды нарушили «тишину» оккупанты близ Марьинки

Дважды нарушили «тишину» оккупанты близ Марьинки

21 сен 2020, 08:27
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Война на Донбассе не прекращается — возле Марьинки оккупанты дважды нарушили «тишину». Это произошло в понедельник, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на договоренности, действующие с 27 июля.

Об этом говорится в утреннем отчете штаба сил ООС.

С начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения ООС зафиксировано два нарушения договоренностей. Так, вблизи Марьинки враг совершил выстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия, а также три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, — говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Вооруженных сил Украины вследствие вражеских обстрелов нет. Во всех остальных районах ООС наблюдается тишина.


В воскресенье, 20 сентября, российские боевики открывали огонь из стрелкового оружия неподалеку от населенного пункта Новоалександровка. Защитники Украины оружие в ответ не применяли.

В штабе ООС утверждают, что ситуация на Донбассе «остается спокойной и полностью контролируется» украинскими подразделениями.

Источник: Ракурс


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