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Ракурс
Двічі порушили “тишу” окупанти біля Мар’їнки — війна на Донбасі

Двічі порушили «тишу» окупанти біля Мар’їнки

21 вер 2020, 08:27
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Війна на Донбасі не припиняється — біля Мар’їнки окупанти двічі порушили «тишу». Це сталося у понеділок, 21 вересня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі попри домовленості, які діють з 27 липня.

Про це йдеться у ранковому звіті штабу сил ООС.

Від початку поточної доби, 21 вересня, у районі проведення ООС зафіксовано два порушення домовленостей. Так, поблизу Мар’їнки ворог здійснив постріли у бік наших позицій зі стрілецької зброї, а також три постріли з гранатомета, пристосованого для використання мін ПОМ-2, — йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Збройних сил України внаслідок ворожих пострілів немає. В усіх інших районах ООС спостерігається дотримання «тиші».


У неділю, 20 вересня, російські бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новоолександрівка. Захисники України зброю у відповідь не застосовували.

В штабі ООС переконують, що ситуація на Донбасі «залишається спокійною та повністю контролюється» українськими підрозділами.

Джерело: Ракурс


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