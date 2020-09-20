Різдво Пресвятої Богородиці відзначають 21 вересня. Фото: central-ua.tv

https://racurs.ua/ua/n144079-21-veresnya-vidznachaut-rizdvo-presvyatoyi-bogorodyci-ta-den-myru.html

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21 вересня свято Різдва Пресвятої Богородиці. Цей день ще називають «другою Пречистою» або Богородичним святом.

Це свято відзначається як свято справжньої радості. Тому в цей день не працювали, не постували, а після молитов у храмі збирали веселі застілля. З 21 вересня можна було засилати сватів до дівчат, також цей день підходив для гуляння весілля.

Різдво Пресвятої Богородиці також традиційно вважається і жіночим святом, коли жінку належить вшановувати як продовжувачку роду. Українки у давнину цього дня йшли на водойму, щоб вмитися водою до сходу сонця. Вважалося, що тоді краса жінки збережеться до самої старості. А дітей на порозі обливали водою, щоб мали міцне здоров’я.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці:

Якщо вранці туман — підуть дощі.

Якщо вранці пішов дощ, то буде лити він ще 40 днів, а зима буде холодною.

Якщо день видався ясним, то така погода збережеться і до кінця жовтня.

Якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково просватають у цьому році.

В Україні та світі 21 вересня також відзначається День миру. В Україні це свято закріплене указом президента України № 100 від 5 лютого 2002 року. У світі це свято започаткувала Генеральна асамблея ООН 30 листопада 1982 року. Свято покликане змусити людей не лише задуматися про мир, але і зробити щось заради нього.

Крім того, 21 вересня у світі відзначають Всесвітній день подяки, День міні-гольфу, День нульових викидів, День печива з пеканом в США, Національний день соняшнику в ПАР. З 21 вересня починається Тиждень приручення тварин, яких складніше приручити.

21 вересня в історії:

1949 рік — Мао Цзе Дун проголосив створення Китайської Народної Республіки.

1991 рік — на референдумі 99% виборців проголосували за незалежність Вірменії.

Нагадаємо, 20 вересня відзначали Всенародний день батька. Це неофіційне свято щороку відзначають у третю неділю вересня.