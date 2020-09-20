Рождество Пресвятой Богородицы отмечают 21 сентября. Фото: central-ua.tv

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21 сентября праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день еще называют «второй Пречистой» или Богородичным праздником.

Этот праздник отмечается как праздник настоящей радости. Поэтому в этот день не работали, не постились, а после молитв в храме собирали веселые застолья. С 21 сентября можно было засылать сватов к девушкам, также этот день подходил для гуляния свадьбы.

Рождество Пресвятой Богородицы также традиционно считается и женским праздником, когда женщину предстоит чествовать как продолжательницу рода. Украинки в древности в этот день шли на водоем, чтобы умыться водой до восхода солнца. Считалось, что тогда красота женщины сохранится до самой старости. А детей на пороге обливали водой, чтобы имели крепкое здоровье.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы:

Если утром туман — пойдут дожди.

Если утром пошел дождь, то будет лить он еще 40 дней, а зима будет холодной.

Если день выдался ясным, то такая погода сохранится и до конца октября.

Если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно просватают в этом году.

В Украине и мире 21 сентября также отмечается День мира. В Украине этот праздник закреплен указом президента Украины № 100 от 5 февраля 2002 года. В мире этот праздник ввела Генеральная ассамблея ООН 30 ноября 1982 года. Праздник призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать что-то ради него.

Кроме того, 21 сентября в мире отмечают Всемирный день благодарности, День мини-гольфа, День нулевых выбросов, День печенья с пеканом в США, Национальный день подсолнечника в ЮАР. С 21 сентября начинается Неделя приручения животных, которых сложнее приручить.

21 сентября в истории:

1949 год — Мао Цзэ Дун провозгласил создание Китайской Народной Республики.

1991 год — на референдуме 99% избирателей проголосовали за независимость Армении.

Напомним, 20 сентября отмечали Всенародный день отца. Этот неофициальный праздник ежегодно отмечают в третье воскресенье сентября.