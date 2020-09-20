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Ракурс
Праздник Рош га-Шана в Умани. Фото: Нацполиция

Праздник Рош га-Шана в Умани — в полиции рассказали о праздновании хасидов (ФОТО)

20 сен 2020, 21:19
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Иудейский Новый год Рош га-Шана в Умани паломники празднуют второй день.

Празднование прошло спокойно, а ситуация в районе проведения паломничества стабильная и контролируемая. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Правоохранители заявляют, что не выявили случаев нарушения общественной безопасности и порядка. Также за сутки не зафиксировалиадминистративных и уголовных правонарушений.

А накануне полиция отчиталась, что 19 сентября полицейские составили 7 административных протоколов на хасидов, паломники нарушали закон в месте празднования Рош га-Шана.

Праздник Рош га-Шана в Умани. Фото: Нацполиция

Праздник Рош га-Шана в Умани. Фото: Нацполиция


Праздник Рош га-Шана в Умани. Фото: Нацполиция

Напомним, 18 сентября президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош га-Шана. При этом глава государства, что хасидов не пустят в Умань, поскольку в этом году из-за коронавирусного карантина традиционные празднования ограничены.

Источник: Ракурс


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