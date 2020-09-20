Apple разработала «умный» чехол с переменной твердостью. Фото: ria.ru

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Ракурс

«Умный» чехол для смартфонов iPhone (Айфон) разработала американская компания Apple (Эпл).

Владельцы любого смартфона нередко сталкивались с тем, что после падения устройства его приходилось ремонтировать. Особенно дорогим будет ремонт, если ваш гаджет стоит очень дорого. Изобретатели компании из Купертино, кажется, изобрели надежную защиту для «Айфона». В одном из патентов компания описывает «умный» чехол, который способен изменять свою плотность, позволяя телефону внутри легко пережить любое падение. Об этом сообщает Phonearena.com.

Идея заключается в создании довольно жесткого и упругого наполнителя, который будет способен поглотить удар и защитить смартфон, который лежит внутри. Предложенная технология основана на изменении характеристик материала чехла под действием электромагнитного поля. Судя по всему, внутри чехла будет находиться гелеобразное вещество.

Как только система обнаружит падение смартфона, она сразу сделает материал чехла более упругим. Чем с большей высоты будет падать телефон, тем должны сильнее измениться физические характеристики защитной прослойки. Инженеры «Эпл» работают над тем, чтобы материал смог изменять плотность за миллисекунды.

Пока неизвестно, когда компания начнет выпуск такого аксессуара.

Напомним, 16 сентября американская компания Apple на своей презентации показала фанатам новое поколение смарт-часов Watch Series 6 и планшетов iPad.