Apple розробила «розумний» чохол зі змінною твердістю. Фото: ria.ru

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Ракурс

«Розумний» чохол для смартфонів iPhone (Айфон) розробила американська компанія Apple (Епл).

Власники будь-якого смартфону нерідко стикалися з тим, що після падіння пристрою його доводилося ремонтувати. Особливо дорогим буде ремонт, якщо ваш ґаджет коштує дуже дорого. Винахідники компанії з Купертіно, здається, винайшли надійний захист для «Айфона». В одному з патентів компанія описує «розумний» чохол, який здатний змінювати свою щільність, дозволяючи телефону всередині легко пережити будь-яке падіння. Про це повідомляє Phonearena.com.

Ідея полягає в створенні досить жорсткого і пружного наповнювача, який буде здатний поглинути удар та захистити смартфон, який лежить всередині. Запропонована технологія заснована на зміні характеристик матеріалу чохла під дією електромагнітного поля. Судячи з усього, всередині чохла буде знаходитися гелеподібна речовина.

Як тільки система виявить падіння смартфона, вона відразу зробить матеріал чохла більш пружним. Чим з більшої висоти падатиме телефон, тим повинні сильніше змінитися фізичні характеристики захисного прошарку. Інженери «Епл» працюють над тим, щоб матеріал зміг змінювати щільність за мілісекунди.

Наразі невідомо, коли компанія почне випуск такого аксесуара.

Нагадаємо, 16 вересня американська компанія Apple на власній презентації показала фанатам нове покоління смарт-годинників Watch Series 6 та планшетів iPad.