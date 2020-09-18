Зеленский поздравил хасидов с Рош ха-Шана, но в Украину не пустит, фото — Громадське

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С праздником Рош ха-Шана поздравил президент Владимир Зеленский еврейскую общину Украины. В то же время он напомнил, что из-за коронавирусного карантина в 2020 году традиционные празднования ограничены, в том числе в Умани.

В Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества. Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей, — написал Зеленский в своих соцсетях и добавил, что надеется — в следующем году мир вернется к привычному ритму жизни.

Зеленский направил поздравление еврейской общине по случаю нового 5781 года.

Между тем в Израиле с сегодняшнего дня начинается второй общенациональный карантин из-за пандемии. Правительство и парламент Израиля одобрили введение трехнедельной общенациональной изоляции, которая началась с 14.00. Локдаун в стране продлится до 9 октября.

Согласно решению властей страны, жителям нельзя будет отходить от домов более чем на 500 м. Рестораны, гостиницы, тренажерные залы и бассейны будут закрыты. В то же время израильский аэропорт Бен-Гурион будет работать. 7 тыс. полицейских и тысяча военных помогут обеспечить соблюдение ограничений. На въездах в города установят до 40 блокпостов.

Напомним, что в сентябре хасидские паломники пытались добраться до Умани, в которой ежегодно традиционно проходят празднования, через Беларусь. Несколько последних дней Киев и Минск обменивались острыми заявлениями по этому поводу. Банковая заявила, что Беларусь подстрекает хасидов.