Накануне Рош ха-Шана хасиды прорываются в Украину — что происходит на границе, фото — Pavlovskiy News

https://racurs.ua/n143998-nakanune-rosh-ha-shana-hasidy-proryvautsya-v-ukrainu-chto-proishodit-na-granice.html

Ракурс

Хасиды накануне Рош ха-Шана решили прорываться в Украину через границу.

Силовики задержали нескольких иностранных паломников, пытавшихся незаконно попасть в Украину через границу на Закарпатье и Львовщине.

В ночь на 18 сентября оперативники Мукачевского пограничного отряда остановили «Мерседес». В нем двое граждан Украины перевозили семерых паломников-хасидов.

Документы, удостоверяющие личность, были только у двух человек — граждан США и Израиля. Все они незаконно попали в Украину из Венгрии.

На Львовщине разоблачили иностранца-паломника, который представился украинцем. На контроле мужчина предоставил чужой паспорт гражданина Украины. На самом деле он оказался гражданином Австрии, а свой настоящий паспорт скрыл под стелькой обуви.

В Госпогранслужбе сообщили, что сейчас на границе остаются примерно 700 человек. Остальные несколько сотен продолжают передвигаться в сторону Беларуси.

Сейчас напротив КПВВ «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, уменьшилось количество иностранных граждане, которые там находились. С нейтральной полосы они группами возвращаются в Беларусь — ведь сегодня у них начинается празднование Нового года.

Отмечать будут после захода солнца — кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто-то — на съемных квартирах. Местные общины обеспокоены расселением и приготовлением кошерной пищи.

Сегодня вечером, 18 сентября, начинается празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года. Именно с этого дня начинается отсчет дней очередного года в еврейском календаре. В этом году праздник завершится вечером в воскресенье, 20 сентября. Это будет встреча уже 5781 года от сотворения мира. Рош ха-Шана отмечается в честь сотворения мира и символизирует начало нового года и завершение года уходящего.