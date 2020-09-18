Напередодні Рош га-Шана хасиди прориваються в Україну — що відбувається на кордоні, фото — Pavlovskiy News

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Хасиди напередодні Рош га-Шана вирішили прориватися в Україну через кордон.

Силовики затримали кількох іноземних паломників, які намагалися незаконно потрапити в Україну через кордон на Закарпатті та Львівщині.

У ніч на 18 вересня оперативники Мукачівського прикордонного загону спинили «Мерседес». Ним двоє громадян України перевозили сімох паломників-хасидів.

Документи, які б посвідчували особу, були лише у двох осіб — громадян США та Ізраїлю. Всі вони незаконно потрапили в Україну з Угорщини.

На Львівщині викрито іноземця-паломника, який вдавав з себе українця. На контроль чоловік надав чужий паспорт громадянина України. Насправді він виявився громадянином Австрії, а свій справжній паспорт приховав під устілкою взуття.

У Держприкордонслужбі повідомили, що наразі на кордоні залишаються приблизно 700 людей. Решта кілька сотень продовжують пересуватися в сторону Білорусі.

Наразі навпроти КПВВ «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю, зменшилася кількість іноземних громадяни, які там перебували. З нейтральної смуги вони групами повертаються в Білорусь — адже сьогодні у них починається святкування Нового року.

Відзначати будуть після заходу сонця — хто в Пінську, хто в Гомелі, хто в готелях, а хтось — на орендований квартирах. Місцеві громади стурбовані розселенням і приготуванням кошерної їжі.

Сьогодні ввечері, 18 вересня, розпочинається святкування Рош га-Шана — єврейського Нового року. Саме з цього дня починається відлік днів чергового року в єврейському календарі. Цього року свято завершиться ввечері у неділю, 20 вересня. Це буде зустріч уже 5781-го року від створення світу. Рош га-Шана відзначається на честь створення світу й символізує початок нового року та завершення року, що минає.