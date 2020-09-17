18 вересня відзначається єврейське свято Рош а-Шана. Фото:

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Єврейське свято Рош га-Шана відзначається 18 вересня на честь створення світу, воно символізує початок нового року і завершення року, що минає.

У 2020 році святкування єврейського Нового року починається завтра ввечері, а завершується ввечері у неділю, 20 вересня. В цей час євреї можуть проаналізувати свої вчинки за весь попередній рік і підготуватися до року, що починається. В Ізраїлі це свято відзначається масово — дарують один одному подарунки, посилають поздоровлення тим, хто далеко, збираються сім’ями за столом.

В Умань традиційно хасиди навідуються до могили засновника брацлавського хасидизму раббі Нахмана. Цьогоріч через пандемію коронавірусу паломників буде набагато менше.

Крім того, 18 вересня у світі відзначають Всесвітній день бамбука, Всесвітній день моніторингу якості води, День пам’яті загиблих мотоциклістів, Міжнародний день рівної оплати праці та Міжнародний день читання електронних книг.

В Україні 18 вересня День міста відзначають в Лубнах, Прилуках та Миргороді.

18 вересня за народним календарем — День Єлизавети та Захарія. Цей день вважався нещасливим, тому не радять починати ніякої важливої роботи. Однак існувало вірування, що на Єлизавету і Захарія здійснюються будь-які ворожіння. Тому 18 вересня люди поспішали відвідати ворожок і знахарок. Предки вірили, що людина, народжена на Захарія і Єлизавету, володіє надприродними здібностями, і злі духи її не чіпають.

Також існувала традиція 18 вересня паритися в лазні з березовими віниками. Люди вірили, що це повинно було відігнати всю нечисту силу.

18 вересня в історії:

1502 рік — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснив висадку на острові Коста-Рика.

1851 рік — у США вийшов перший примірник газети New York Daily Times, яка через шість років отримала назву New York Times.

1918 рік — в Королівстві Іспанія заснували футбольний клуб «Валенсія».

1929 рік — на заводі «Комунар» у Запоріжжі випустили перший український комбайн.

1965 рік — острів Хортиця у Запоріжжі оголошений державним заповідником.

1997 рік — зареєстровано домен Google.com.

Нагадаємо, 17 серпня в Україні відзначали народне свято Явдоха Малинівка. Цього дня вшановують пам’ять святої Євдокії, яка жила в Римі у IV столітті. На Русі святу Явдоху Малинівку ще називали Огірковицею та Сіногнійкою.