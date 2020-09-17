18 сентября отмечается еврейский праздник Рош ха-Шана. Фото:

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Ракурс

Еврейский праздник Рош ха-Шана отмечается 18 сентября в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение года уходящего.

В 2020 году празднование еврейского Нового года начинается завтра вечером, а завершается вечером в воскресенье, 20 сентября. В это время евреи могут проанализировать свои поступки за весь предыдущий год и подготовиться к начинающемуся году. В Израиле этот праздник отмечается массово — дарят друг другу подарки, посылают поздравления тем, кто далеко, собираются семьями за столом.

В Умань традиционно хасиды наведываются к могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. В этом году из-за пандемии коронавируса паломников будет гораздо меньше.

Кроме того, 18 сентября в мире отмечают Всемирный день бамбука, Всемирный день мониторинга качества воды, День памяти погибших мотоциклистов, Международный день равной оплаты труда и Международный день чтения электронных книг.

В Украине 18 сентября День города отмечают в Лубнах, Прилуках и Миргороде.

18 сентября по народному календарю — День Елизаветы и Захария. Этот день считался несчастливым, поэтому не советуют начинать никакой важной работы. Однако существовало верование, что на Елизавету и Захария совершаются любые гадания. Поэтому 18 сентября люди спешили навестить гадалок и знахарок. Предки верили, что человек, рожденный на Захария и Елизавету обладает сверхъестественными способностями, и злые духи его не трогают.

Также существовала традиция 18 сентября париться в бане с березовыми вениками. Люди верили, что это должно было отогнать всю нечистую силу.

18 сентября в истории:

1502 год — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый свет совершил высадку на острове Коста-Рика.

1851 год — в США вышел первый экземпляр газеты New York Daily Times, которая через шесть лет получила название New York Times.

1918 год — в Королевстве Испания основали футбольный клуб «Валенсия».

1929 год — на заводе «Коммунар» в Запорожье выпустили первый украинский комбайн.

1965 год — остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

1997 год — зарегистрирован домен Google.com.

Напомним, 17 августа в Украине отмечали народный праздник Явдоха Малиновка. В этот день чтят память святой Евдокии, которая жила в Риме в IV веке. На Руси святую Евдокию Малиновку еще называли Огірковицею и Сіногнійкою.