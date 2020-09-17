Масштабный пожар на полигоне вспыхнул в Киевской области. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n143982-masshtabnyy-pojar-na-poligone-vspyhnul-v-kievskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Лесной пожар произошел 17 сентября на территории военного полигона в Девичках в Киевской области.

Возгорание произошло в лесу около 14.00. К тушению пожара привлекали военнослужащих воинской части А2399, бойцов Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и лесников. Огонь тушили 120 военных и три единицы техники. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Вечером пожар на полигоне локализовали. Жителей военного городка призвали оставаться дома и соблюдать противопожарную безопасность.

Причины масштабного лесного пожара пока остаются неизвестными.

Напомним, в 2020 году в Украине количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 годом выросло в 40 раз. К пожарам приводит и большая жажда украинцев к сжиганию травы и листьев.