Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Масштабный пожар на полигоне вспыхнул в Киевской области. Фото: ГСЧС

Масштабный пожар на полигоне вспыхнул в Киевской области (ФОТО)

17 сен 2020, 22:19
999

Лесной пожар произошел 17 сентября на территории военного полигона в Девичках в Киевской области.

Возгорание произошло в лесу около 14.00. К тушению пожара привлекали военнослужащих воинской части А2399, бойцов Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и лесников. Огонь тушили 120 военных и три единицы техники. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Вечером пожар на полигоне локализовали. Жителей военного городка призвали оставаться дома и соблюдать противопожарную безопасность.

Причины масштабного лесного пожара пока остаются неизвестными.

Масштабный пожар на полигоне вспыхнул в Киевской области. Фото: ГСЧС

Масштабный пожар на полигоне вспыхнул в Киевской области. Фото: ГСЧС


Масштабный пожар на полигоне вспыхнул в Киевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, в 2020 году в Украине количество пожаров в экосистемах по сравнению с 2019 годом выросло в 40 раз. К пожарам приводит и большая жажда украинцев к сжиганию травы и листьев.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров