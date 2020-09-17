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Ракурс
Масштабна пожежа на полігоні спалахнула в Київській області. Фото: ДСНС

Масштабна пожежа на полігоні спалахнула в Київській області (ФОТО)

17 вер 2020, 22:19
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Лісова пожежа сталася 17 вересня на території військового полігону в Дівичках у Київській області.

Загоряння сталося в лісі близько 14.00. До гасіння пожежі залучали військовослужбовців військової частини А2399, бійців Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій та лісників. Вогонь гасили 120 військових та три одиниці техніки. Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Ввечері пожежу на полігоні локалізували. Мешканців військового містечка закликали залишатися вдома та дотримуватися протипожежної безпеки.

Причини масштабної лісової пожежі наразі залишаються невідомими.

Масштабна пожежа на полігоні спалахнула в Київській області. Фото: ДСНС

Масштабна пожежа на полігоні спалахнула в Київській області. Фото: ДСНС


Масштабна пожежа на полігоні спалахнула в Київській області. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у 2020 році в Україні кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з 2019 роком зросла в 40 разів. До пожеж призводить і велика жага українців до спалювання трави та листя.

Джерело: Ракурс


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