Масштабна пожежа на полігоні спалахнула в Київській області. Фото: ДСНС

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Лісова пожежа сталася 17 вересня на території військового полігону в Дівичках у Київській області.

Загоряння сталося в лісі близько 14.00. До гасіння пожежі залучали військовослужбовців військової частини А2399, бійців Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій та лісників. Вогонь гасили 120 військових та три одиниці техніки. Про це повідомила прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України.

Ввечері пожежу на полігоні локалізували. Мешканців військового містечка закликали залишатися вдома та дотримуватися протипожежної безпеки.

Причини масштабної лісової пожежі наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні кількість пожеж в екосистемах у порівнянні з 2019 роком зросла в 40 разів. До пожеж призводить і велика жага українців до спалювання трави та листя.