Дюплантис побил мировой рекорд Бубки — видео феноменального прыжка, фото — IAAF

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Ракурс

Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Он побил достижение Сергея Бубки 26-летней давности.

На этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме швед прыгнул на 6,15 м — это на сантиметр выше прежнего рекорда.

Дюплантис превысил достижение Сергея Бубки 26-летней давности. В 1994 году олимпийский чемпион Сергей Бубка прыгнул на 6,14 м.

Дюплантис также является рекордсменом мира в помещении. Его рекорд — 6,18 м. Швед дважды обновил этот результат в феврале 2020 года.

В Риме торжествовали и украинские спортсменки. Юлия Левченко выиграла в секторе для прыжков в высоту с результатом 1,98 м, а Ярослава Магучих была второй с 1,95 м.

Анна Рыжикова завоевала второе место в забеге на 400 м с барьерами. Виктория Ткачук была на «Бриллиантовой лиге» в этом забеге третьей.