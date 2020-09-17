Дюплантіс побив світовий рекорд Бубки — відео феноменального стрибка, фото — IAAF

https://racurs.ua/ua/n143981-duplantis-pobyv-svitovyy-rekord-bubky-video-fenomenalnogo-strybka.html

Ракурс

Арман Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Він побив досягнення Сергія Бубки 26-річної давнини.

На етапі «Діамантової ліги» у Римі швед стрибнув на 6,15 м — це на сантиметр вище колишнього рекорду.

Дюплантіс перевищив досягнення Сергія Бубки 26-річної давності. У 1994 році олімпійський чемпіон Сергій Бубка стрибнув на 6,14 м.

Дюплантіс також є рекордсменом світу в приміщенні. Його рекорд — 6,18 м. Швед двічі оновив цей результат в лютому 2020 року.

У Римі тріумфували й українські спортсменки. Юлія Левченко виграла у секторі для стрибків у висоту із 1,98 м, а Ярослава Магучіх була другою із 1,95 м.



Анна Рижикова виборола друге місце в забігу на 400 м з бар'єрами. Вікторія Ткачук була на «Діамантовій лізі» в цьому забігу третьою.