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Ракурс
Дюплантіс побив світовий рекорд Бубки — відео феноменального стрибка, фото — IAAF

Дюплантіс побив світовий рекорд Бубки — відео феноменального стрибка

17 вер 2020, 21:53
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Арман Дюплантіс встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною. Він побив досягнення Сергія Бубки 26-річної давнини.

На етапі «Діамантової ліги» у Римі швед стрибнув на 6,15 м — це на сантиметр вище колишнього рекорду.

Дюплантіс перевищив досягнення Сергія Бубки 26-річної давності. У 1994 році олімпійський чемпіон Сергій Бубка стрибнув на 6,14 м.


Дюплантіс також є рекордсменом світу в приміщенні. Його рекорд — 6,18 м. Швед двічі оновив цей результат в лютому 2020 року.

У Римі тріумфували й українські спортсменки. Юлія Левченко виграла у секторі для стрибків у висоту із 1,98 м, а Ярослава Магучіх була другою із 1,95 м.

Анна Рижикова виборола друге місце в забігу на 400 м з бар'єрами. Вікторія Ткачук була на «Діамантовій лізі» в цьому забігу третьою.

Джерело: Ракурс


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