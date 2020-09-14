Українка стрибнула на 6,87 м, вигравши престижні змагання в Берліні, фото — УАФ

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Українка виграла престижні спортивні змагагання. Марина Бех-Романчук перемогла в Німеччині. На «Олімпійському» стадіоні в Берліні вона оновила найкращий особистий результат в сезоні — 6,87 м.

Марині вдалось перемогти у однієї з її основних конкуренток німкені Міхамбо Малайки, яка поки є лідером сезону у світі — 7,03 м. Марина має поки третю позицію в світовому ТОП-листі, пропустивши вперед представницю Білорусі Настасію Мірончук-Іванову.

Бех-Романчук найкращу спробу в секторі виконала з третього разу. Довжина 6.87 м принесла Марині не лише золото престижних змагань, але й стало її кращим результатом у сезоні.

Бех-Романчук, 25-річна українська легкоатлетка, яка спеціалізується у стрибках у довжину, призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України. Торік у жовтні Марина виграла срібну медаль чемпіонату світу в Катарі.