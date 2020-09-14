Украинка прыгнула на 6,87 м, выиграв престижные соревнования в Берлине, фото — УАФ

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Украинка выиграла престижные спортивные соревнования. Марина Бех-Романчук победила в Германии. На «Олимпийском» стадионе в Берлине она обновила лучший личный результат в сезоне — 6,87 м.

Марине удалось победить у одной из ее основных конкуренток немки Михамбо Малайки, которая пока является лидером сезона в мире — 7,03 м. У Марины пока третья позиция в мировом ТОП-листе, она пропустила вперед представительницу Беларуси Анастасию Мирончук-Иванову.

Бех-Романчук лучшую попытку в секторе выполнила с третьего раза. Результат 6.87 м принес Марине не только золото престижных соревнований, но и стал ее лучшим результатом в сезоне.

Бех-Романчук, 25-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в длину, призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины. В октябре прошлого года Марина выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Катаре.