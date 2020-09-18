Международная космическая станция, фото: Pxhere

https://racurs.ua/n144009-utechka-na-mks-kosmicheskaya-stanciya-teryaet-ammiak.html

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На Международной космической станции (МКС) зафиксирована утечка аммиака.

Утечка небольшая — ее скорость составляет около 700 граммов в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Роскосмос», а также собственные источники в космической отрасли.

Отмечается, что источник утечки находится в американском модуле МКС, его обнаружили с помощью специального прибора.

В 2017 году в этом модуле уже была зафиксирована утечка аммиака в американском модуле, но в другом месте. Ее ликвидировали во время выхода астронавтов в открытый космос.

Жидкий аммиак циркулирует снаружи МКС для отвода тепла от модулей американского сегмента станции.

Сейчас на МКС находятся американец Кристофер Кэссиди, а также россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Напомним, экипаж американского космического корабля Crew Dragon, созданного частной компанией SpaceX, недавно забрал с МКС американский флаг, оставленный астронавтами последнего «Спейс Шаттла».